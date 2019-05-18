10 лет назад убил человека: с бывшего депутата Лозинского досрочно сняли судимость

18 мая 2019, 11:27

Суд стал на сторону Лозинского. Главный аргумент – прошло три года, как он вышел на волю.

Лозинский
С Лозинского сняли судимость / Сегодня

Суд принял решение досрочно снять судимость с бывшего нардепа ВР от Блока Юлии Тимошенко Виктора Лозинского. Напомним, 16 июня 2009 года Лозинский на охоте убил жителя Кировоградщины Валерия Олийныка, нанеся ему множество тяжелых травм за то, что тот зашел в его угодья.

Теперь бывший депутат попросил суд снять с него судимость по приговору Днепровского районного суда Киева от 20 апреля 2011 года, измененного определением Апелляционного суда Киева от 26 марта 2012 года и постановлением Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 года, сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на материалы суда.

Бывший нардеп отметил, что хоть действующим законодательством и запрещается досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.

В ответ на это прокурор заявил о необоснованности ходатайства и отсутствие оснований, которые обуславливают досрочное снятие судимости.

Тем не менее, суд стал на сторону Лозинского. Главный аргумент – то, что с момента его освобождения из колонии прошло около 3 лет, то есть он отбыл более половины из необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости. Напомним, что феврале 2016 года суд отпустил Лозинского из колонии по "закону Савченко".

Суд отметил, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

Также суд сослался на то, что бывший депутат, который 10 лет назад убил человека, в последние годы постоянно занимался благотворительностью.

Таким образом, по мнению суда, осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.

Напомним, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Лозинским, районным прокурором Горбенко и начальником райотдела милиции Ковальским погиб местный житель Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжелое телесное повреждение, осуществленное способом, который носит характер особой муки, или осуществленное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего либо других лиц, либо выполненное по заказу, либо привело к смерти пострадавшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила Лозинского депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку его в суд.

30 июля 2009 г. Лозинский был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

Отметим, что что изначально за жестокое убийство Олийныка Лозинский был приговорен к 15 годам заключения. Апелляционный суд уменьшил этот срок до 14 лет.

Позже Высший спецсуд переквалифицировал обвинение Лозинскому со статьи "Умышленное убийство" на "Причинение тяжких телесных увечий", уменьшив таким образом ему срок заключения до 10 лет.

В феврале 2016 года суд отпустил Лозинского из колонии по "закону Савченко".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
убийство судимость новости Украины Виктор Лозинский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:27
10 лет назад убил человека: с бывшего депутата Лозинского досрочно сняли судимость
10:53
Синоптики предупредили о погодных неприятностях в Украине: каким областям грозит непогода
10:51
Опции "станет лучше" для Украины вообще не просматривается мнение
10:20
"Секси леди": Настя Каменских покрасовалась в деловом образе и поделилась планами на лето
10:17
Ученые выяснили, почему одежда может быть опасной для здоровья
09:59
Почему Россия снова не пострадала после украинских санкций мнение
09:45
Главные новости 18 мая: кадровая "зачистка" Порошенко, снесенные 100 гектаров леса и кровавое ДТП в Днепре Фото Видео
09:40
У Зеленского есть только один шанс стать успешным президентом мнение
09:18
Вознесение Господне: когда и как отмечается в 2019 году Фото Видео
09:05
Часть Ивано-Франковщины засыпало градом, опубликованы фото и видео Фото Видео
08:35
"Погибли дочь, зять и внук": в Днепре столкнулись три авто, опубликованы фото с места ДТП Фото Видео
08:33
Холостой выстрел: почему уловка депутатов не спасет Раду от роспуска мнение
08:00
Смерч на Житомирщине снес более 100 гектаров леса, опубликованы фото Фото Видео
07:47
Евровидение-2019 финал онлайн: прямая видеотрансляция из Израиля, участники Видео
07:30
Кадровая "зачистка" Порошенко: уволены пресс-секретарь, первый помощник, Луценко и ряд советников Фото
07:15
Как приготовить творожную запеканку классическую и ажурную: простые рецепты Видео
06:58
Блеклый пшик: почему Вакарчуку на выборах ничего не светит мнение
06:36
Внезапная смерть и вспышки насилия: астропсихолог рассказала об опасностях полнолуния в мае
06:12
День Ирины 2019 – поздравления и открытки на русском и украинском языке Фото
05:45
Похудение к лету: чем опасна резкая потеря веса
05:07
Пышная грудь и точеная талия: Тина Кароль свела с ума фанатов вызывающим фото
04:22
Зеленский может распустить Раду, несмотря на развал коалиции - эксперт
03:29
Досрочные выборы в Раду: эксперт объяснил, кто выиграет от роспуска парламента
02:52
Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара до конца мая
02:01
Евровидение 2019: кто прошел в финал, полный список конкурсантов Видео
01:12
Выходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019
00:43
Кулинарный эксперт посоветовал, что есть для похудения
00:21
"Бардак": Сердючка раскритиковала организацию Евровидения в Израиле
17 мая, пятница
23:53
Команда Зеленского в первые 100 дней намерена провести "аудит государства"
23:28
Вице-канцлер Австрии договаривался с россиянами о коррупции в парламенте
23:03
В США опрос показал увеличивающийся отрыв Байдена от Трампа
22:40
Кулинарный эксперт озвучил вредные пищевые привычки украинцев
22:14
В Украине удалось спасти виски от запрета
22:02
Главные новости 17 мая: конец коалиции, резонансные отставки и возврат РФ права голоса в Совете Европы Видео
21:36
"По семейным обстоятельствам": Коломойский на пять лет вернулся в Украину Видео
21:26
Стало известно, кто возглавит делегацию США на инаугурации Зеленского
21:15
"Глядя народу в глаза": Зеленский пригласил украинцев на инаугурацию
20:57
На Луганщине погиб подорвавший себя в банке мужчина, пострадали шестеро Фото
20:51
Дело Укрбуда требует объективного анализа - глава НЕСАУ Лещинский
20:48
Появился проект указа Зеленского о досрочном роспуске Рады
20:38
Даже роспуск Рады будет играть против Зеленского мнение
20:25
"Лохи позорные": бойцы Росгвардии комично провалили спецоперацию
20:24
У Зеленского рассказали подробности проведения инаугурации
19:41
"В тренде": в отставку подали Бирюков и Демчина
19:31
В Укртранснафте объяснили новую остановку транзита из-за "грязной" нефти из РФ
19:18
Первый за 10 лет: Rammstein представили новый альбом Видео
18:58
"ЛГБТ-извращенцы": в Черновцах радикалы подрались с полицией на акции против гомофобии Фото Видео
18:49
Лещенко получил взятку за компромат на Манафорта и купил квартиру – САП
18:23
Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2020
17:59
Осужденный в Харькове за воровство директор завода получил политубежище в Испании
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять