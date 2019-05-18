10 лет назад убил человека: с бывшего депутата Лозинского досрочно сняли судимость

С Лозинского сняли судимость / Сегодня

Суд принял решение досрочно снять судимость с бывшего нардепа ВР от Блока Юлии Тимошенко Виктора Лозинского. Напомним, 16 июня 2009 года Лозинский на охоте убил жителя Кировоградщины Валерия Олийныка, нанеся ему множество тяжелых травм за то, что тот зашел в его угодья.

Теперь бывший депутат попросил суд снять с него судимость по приговору Днепровского районного суда Киева от 20 апреля 2011 года, измененного определением Апелляционного суда Киева от 26 марта 2012 года и постановлением Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 года, сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на материалы суда.

Бывший нардеп отметил, что хоть действующим законодательством и запрещается досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.

В ответ на это прокурор заявил о необоснованности ходатайства и отсутствие оснований, которые обуславливают досрочное снятие судимости.

Тем не менее, суд стал на сторону Лозинского. Главный аргумент – то, что с момента его освобождения из колонии прошло около 3 лет, то есть он отбыл более половины из необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости. Напомним, что феврале 2016 года суд отпустил Лозинского из колонии по "закону Савченко".

Суд отметил, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

Также суд сослался на то, что бывший депутат, который 10 лет назад убил человека, в последние годы постоянно занимался благотворительностью.

Таким образом, по мнению суда, осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.

Напомним, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Лозинским, районным прокурором Горбенко и начальником райотдела милиции Ковальским погиб местный житель Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжелое телесное повреждение, осуществленное способом, который носит характер особой муки, или осуществленное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего либо других лиц, либо выполненное по заказу, либо привело к смерти пострадавшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила Лозинского депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку его в суд.

30 июля 2009 г. Лозинский был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

Отметим, что что изначально за жестокое убийство Олийныка Лозинский был приговорен к 15 годам заключения. Апелляционный суд уменьшил этот срок до 14 лет.

Позже Высший спецсуд переквалифицировал обвинение Лозинскому со статьи "Умышленное убийство" на "Причинение тяжких телесных увечий", уменьшив таким образом ему срок заключения до 10 лет.

В феврале 2016 года суд отпустил Лозинского из колонии по "закону Савченко".