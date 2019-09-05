Обмен пленными: суд отпустил еще одного шпиона ФСБ

Суд отпустил Александра Ракушина, подозреваемого в госизмене / ssu.gov.ua

Одесский суд освободил из-под стражи офицера запаса ВСУ Александра Ракушина, подозреваемого в госизмене в форме шпионаже для ФСБ.

Как рассказал Українським Новинам адвокат Родион Пугач, Ракушина в конце августа отпустили под личное обязательство. Однако адвокат не знает, включен ли его поздащитный в список обмена пленными Украины с РФ.

"Эти события связаны. Хоть он (Ракушин) гражданин Украины, но он дал добровольное согласие на обмен в РФ", - сообщил защитник.

Напомним, в июне 2019 года СБУ задержала Ракушина по подозрению в шпионаже для ФСБ. Офицер запаса был завербован сотрудниками ФСБ в 2017 году, он пытался вербовать сотрудников СБУ и готовил покушение на отдельных офицеров украинской спецслужбы.

Кроме того, Ракушин передавал данные ФСБ о перемещении военной техники и дислокации подразделений ВСУ, задействованных в ООС.

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