Гончарук задолжал десятки тысяч гривен за коммуналку – СМИ

Премьер-министр Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук и члены его семьи являются фигурантами судебных разбирательств из-за долгов за коммунальные услуги.

Как пишет Слидство.Инфо со ссылкой на судебные приказы Деснянского райсуда Чернигова, коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.

В частности, суд обязал Гончарука, его брата Олега и еще одну родственницу нынешнего премьер в 2012 и 2014 годах выплатить 8,4 и 7800 гривен коммунальному предприятию Облтеплокомуненерго.

Читайте такжеГончарук сделал комплимент эпохе президента ПорошенкоИздание также подчеркивает, что 4 тысячи гривен долга суд заставлял заплатить за услуги ЖЭКа - в 2011 и 2015 годах. Также более тысячи гривен суд заставил заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году Черниговгазу.

При этом общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен. Уплатил премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно.

Журналисты добавили, что обратились к самому Гончаруку за комментариями, однако он ответил, что уже 19 лет живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженностью. После этого премьер-министр перестал отвечать журналистам.

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Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Александр Дубинский едко оценил амбициозные планы премьера Гончарука.