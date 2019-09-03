"Это ерунда": "слуга народа" едко оценил амбициозные планы премьера Гончарука

3 сентября 2019, 08:57

Западные банки могут приходить только под клиентов, считает Александр Дубинский.

Гончарук
В Слуге народа оценили планы Алексея Гончарука / Фото: УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский прокомментировал заявление премьер-министра Алексея Гончарука о перспективах банковской системы Украины.

"Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора – Национального банка – и наладить работу судебной системы", - заявил недавно Гончарук в интервью Bloomberg.

По мнению Дубинского, такие планы нового украинского премьера являются сомнительными.

Читайте такжеГончарук озвучил итоги заседания нового Кабмина"Банки приходят под клиента. Это не такой высокодоходный бизнес как торговля или кафе. Банки могут приходить только под клиентов", - заявил он в интервью на канале zik.

Нардеп от Слуги народа подчеркнул, что для того, чтобы в Украину пришли ведущие мировые банки, сначала в стране должен повысится уровень дохода населения и появиться основа для выплаты кредитов.

"Я считаю, что это ерунда (заявление Гончарука, - ред.). Зачем им (западным банкам, - ред.) это? Мы сейчас наблюдаем процесс исхода иностранных банков из Украины а не захода", - добавил Дубинский.

Напомним, ранее Гончарук рассказал, какие задачи стоят перед Кабмином на ближайшую пятилетку.

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банки Александр Дубинский Алексей Гончарук
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