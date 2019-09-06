Экс-премьер назвал сроки реализации электронного документооборота

Юрий Ехануров оценил планы нового Кабмина / УНИАН

Для введения электронного документооборота Украине может понадобится не один год, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров.

Таким образом он оценил планы Кабмина Алексея Гончарука, в частности, решение об окончательном переходе на электронный обмен документами между государственными органами.

"Легкость в мыслях необыкновенная, как говорил один литературный герой. Я слабо верю в то, что будет добровольная прозрачность", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Читайте такжеГончарук задолжал десятки тысяч гривен за коммуналку – СМИЕхануров уверен, что открытость и доверие к новому Кабмину придет с реализацией "цифролизации".

"Но во всех ли РГА и территориальных общинах есть нормальные ПК и связь с миром? Для реализации всех идей нового правительство необходима соответствующая технологическая составляющая", - считает экс-премьер.

Он добавил, что для реализации всех планов необходима дорожная карта, а введение электронного документооборота может занять до 4-х лет.

Напомним, ранее министр Камина Дмитрий Дубилет заявил о том, что правительство приняло решение об окончательном переходе на электронный обмен документами между государственными органами с 1 октября 2019 года.