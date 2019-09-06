"Не такой уж и "крутой": генерал СБУ оценил освобождение боевика Цемаха

В постановлении суда об избрании Цемаху меры пресечения нет ни одного слова про рейс MH17, подчеркнул Василий Вовк.
Освобожденный решением суда под личное обязательство бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах не является самым важным фигурантом расследования крушения Боинга рейса МН17, заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.
"Мы должны знать, что Цемах не такой уж и важный, не такой уж и "крутой", – подчеркнул он в комментарии Обозревателю.
Вовк обратил внимание на то, что в постановлении суда об избрании Цемаху меры пресечения нет ни одного слова про рейс MH17.
Читайте такжеЦемах вернется на оккупированный Донбасс – прокурорОн также подчеркнул, что если бы Цемах являлся важным свидетелем по делу о крушении Боинга, российские оккупанты вряд ли бы оставили его на территории ОРДЛО.
"Те, кто представляет информационную ценность для РФ – например, Гиркин, Дубинский и другие – находятся на территории России. Цемаха оставили на территории Украины, и никто его даже не охранял", – добавил Вовк.
Он также добавил, что и без Цемаха судебный процесс по делу о сбитом Боинге не развалится.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Цемах включен в списки по обмену между Украиной и Россией.