"Не такой уж и "крутой": генерал СБУ оценил освобождение боевика Цемаха

Владимир Цемах в зале суда / Reuters

Освобожденный решением суда под личное обязательство бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах не является самым важным фигурантом расследования крушения Боинга рейса МН17, заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.

"Мы должны знать, что Цемах не такой уж и важный, не такой уж и "крутой", – подчеркнул он в комментарии Обозревателю.

Вовк обратил внимание на то, что в постановлении суда об избрании Цемаху меры пресечения нет ни одного слова про рейс MH17.

Читайте такжеЦемах вернется на оккупированный Донбасс – прокурорОн также подчеркнул, что если бы Цемах являлся важным свидетелем по делу о крушении Боинга, российские оккупанты вряд ли бы оставили его на территории ОРДЛО.

"Те, кто представляет информационную ценность для РФ – например, Гиркин, Дубинский и другие – находятся на территории России. Цемаха оставили на территории Украины, и никто его даже не охранял", – добавил Вовк.

Он также добавил, что и без Цемаха судебный процесс по делу о сбитом Боинге не развалится.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Цемах включен в списки по обмену между Украиной и Россией.