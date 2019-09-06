Достаточно доказательств по делу рейса MH17: в Bellingcat оценили освобождение Цемаха

6 сентября 2019, 17:23

Эксперт дал оценку ультиматуму РФ по выдаче боевика "ДНР".

Владимир Цемах
Владимира Цемаха освободили под личное обязательство / Reuters

У официального расследования достаточно доказательств причастности России к крушению в 2014 году в небе над Донбассом Боинга Малазийских линий рейса MH17, заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Оценивая решение украинского суда, который отпустил бывшего "начальника ПВО Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха, он подчеркнул, что ультиматум РФ по выдаче Цемаха является "весомым доказательством" причастности к преступлению российской стороны.

"С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится. Международная следственная группа накопила столько много объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит. То, чего все лишаются, – более высокая легитимность, оптическая объективность судебного процесса. (Сейчас на суде, – НВ) нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий. Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор", – отметил он в интервью Настоящему времени.

Читайте такжеЦемах вернется на оккупированный Донбасс – прокурорГрозев уверен, что решение суда по Цемаху было принято в рамках подготовки к обмену между Украиной и РФ.

"Это было неожиданно до вчерашнего вечера, когда узнали, что его дело будет рассматриваться в суде. Тогда появились версии, что, скорее всего, это подготовка к обмену 33 или 34 военнопленных с обеих сторон. Еще неделю назад мы знали, что из Москвы пришел ультиматум – если не будет включен в списки господин Цемах, то никто из 33 осужденных не будет освобожден", – добавил расследователь Bellingcat.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Цемах включен в списки по обмену между Украиной и Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Боинг MH17 Bellingcat Украина Владимир Цемах
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:50
Эксперт оценил вариант со сделкой Путина и Трампа по продаже мощнейшего оружия
17:29
Пласт озвучил мнение по правкам Зеленского к закону
17:26
В Донецкой области ночью подожгли украинские флаги
17:23
Достаточно доказательств по делу рейса MH17: в Bellingcat оценили освобождение Цемаха Видео
17:20
Группа Jonathan Livingston впервые выступает с сольным концертом Видео
17:15
Чемпионка мира по фитнес-бикини Кристина Короткая: есть три кита набора "мяса"
16:59
Дело Грымчака: апелляционный суд оставил экс-замминистра в СИЗО Видео
16:55
Размером с яйцо: под Мелитополем села засыпало градом
16:45
Диетолог назвала критерии хорошего состава продуктов Видео
16:44
Танці з зірками 2019: назвали имя нового ведущего балкона
16:33
"Девочка огонь": в Никополе модель станцевала тверк и пристыдила власти из-за недостроя Фото Видео
16:30
Американская история ужасов 9 сезон: дата выхода, актеры, сюжет Видео
16:26
Зеленский обновил состав СНБО
16:10
Украина спускает на воду "катера смерти" Фото Видео
16:07
Ростов-на-Дону – Украина: в России продают "предательский" глобус
16:01
Голая Ирина Шейк в интимном видео сверкнула грудью Фото Видео
16:00
Украине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денег
15:56
"Не наклонять Беларусь": Лукашенко попер буром и выдвинул требование России
15:41
Пошел на понижение: стала известна зарплата Коноплянки в Шахтере
15:25
"Быть приятным воспоминанием, а не мудаком": Сеть взорвал пост с трогательными советами отца сыну
15:20
"Она безобразна": в Бразилии снова унизили жену Макрона Видео
15:18
Литва - Украина: где смотреть, кадровые потери, прогнозы букмекеров
15:17
Найден мертвым легендарный норвежский биатлонист
15:16
Рябошапка назначил своим первым замом Касько
15:06
Легализация оружия в Украине: Зеленский ответил на петицию
15:05
Ники Минаж уходит со сцены - что случилось
14:57
Молдова может остаться без газа из-за Украины: в Кишиневе забили тревогу Видео
14:44
Депутат-"свободовец" предложил бахнуть по Москве ракетой с камнями: видео Видео
14:27
"ПАПа окончательно свихнулся": эксперт потроллил "эпическую" обложку Порошенко в Facebook
14:19
В Киеве в субботу ограничат работу центральных станций метро Видео
14:15
"Можем провести вместе": Лукашенко сделал Украине неожиданное предложение
14:15
Суд признал директора НАБУ Сытника виновным по коррупционной статье: фото
13:56
"Не такой уж и "крутой": генерал СБУ оценил освобождение боевика Цемаха Видео
13:53
Топ-модель по-украински 2019: участница разделась прямо на подиуме Видео
13:51
В Киеве неизвестный расстрелял пассажиров троллейбуса: есть раненые
13:41
Эксперт рассказал, какую роль в обмене пленными сыграл Медведчук
13:22
Скандал с избиением: "черту" Годунку из Бориспольского горсовета сообщили о подозрении Видео
13:18
"Я хуже квартиру снимала в Киеве": в сети показали роскошные условия VIP-тюрьмы Зайцевой Фото
13:15
Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн Видео
13:08
Эксперт: Освобождение Цемаха - не такая уж и большая цена за жизнь украинских пленников
13:03
Оно-2: как испоганить шедевр Стивена Кинга Видео
12:59
На Харьков "набросился" сильный ветер: валил деревья и заборы Видео
12:44
Зеленский назначил нового главу Запорожской облгосадминистрации Видео
12:35
На киевском кладбище обнаружена ужасная находка
12:33
На Банковой нет стратегии, есть только жажда пиара: эксперт прокомментировал обмен пленными
12:27
Предлагаемые изменения в налоговый кодекс противоречат рекомендациям МВФ - Блонская
12:15
Топ-модель по-украински 2019: все участники 3 сезона
12:12
Экс-нардепа Вилкула объявили в розыск Видео
12:02
Названы фавориты выборов мэра в Киеве Видео
12:00
Обмен пленными: освобождение Цемаха может "ударить" по Украине - эксперт Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять