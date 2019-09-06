Достаточно доказательств по делу рейса MH17: в Bellingcat оценили освобождение Цемаха

Владимира Цемаха освободили под личное обязательство / Reuters

У официального расследования достаточно доказательств причастности России к крушению в 2014 году в небе над Донбассом Боинга Малазийских линий рейса MH17, заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Оценивая решение украинского суда, который отпустил бывшего "начальника ПВО Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха, он подчеркнул, что ультиматум РФ по выдаче Цемаха является "весомым доказательством" причастности к преступлению российской стороны.

"С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится. Международная следственная группа накопила столько много объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит. То, чего все лишаются, – более высокая легитимность, оптическая объективность судебного процесса. (Сейчас на суде, – НВ) нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий. Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор", – отметил он в интервью Настоящему времени.

Читайте такжеЦемах вернется на оккупированный Донбасс – прокурорГрозев уверен, что решение суда по Цемаху было принято в рамках подготовки к обмену между Украиной и РФ.

"Это было неожиданно до вчерашнего вечера, когда узнали, что его дело будет рассматриваться в суде. Тогда появились версии, что, скорее всего, это подготовка к обмену 33 или 34 военнопленных с обеих сторон. Еще неделю назад мы знали, что из Москвы пришел ультиматум – если не будет включен в списки господин Цемах, то никто из 33 осужденных не будет освобожден", – добавил расследователь Bellingcat.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Цемах включен в списки по обмену между Украиной и Россией.