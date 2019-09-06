Скандальному соратнику Ляшко сообщили о новом подозрении

Сергей Скуратовский / ipress.ua

Бывшему народному депутату от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Скуратовскому сообщили о подозрении в недекларировании имущества.

Как говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а именно в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на 3 юридических лица общей стоимостью более 24 млн гривен, пользование транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением стоимостью 1,5 млн гривен.

"6 сентября 2019 под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины Скуратовскому С. И. в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларировании недостоверной информации) УК Украины", - рассказали в САП.

Местонахождение Скуратовского в настоящее время не установлено, о подозрении сообщено заочно. Правоохранители принимают меры для установления местонахождения подозреваемого.

Напомним, ранее суд досрочно снял судимость с бывшего нардепа Виктора Лозинского, который убил жителя Кировоградщины Валерия Олийныка, нанеся ему множество тяжелых травм за то, что тот зашел в его угодья.