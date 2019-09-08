Кровавое ДТП в "ДНР": грузовик раздавил Славуту, пятеро погибших, в том числе ребенок

В "ДНР" произошло кровавое ДТП

На территории временно оккупированного Донбасса, в Амвросиевке Донецкой области, в результате столкновения легкового автомобиля ЗАЗ 1103 и грузового автомобиля DAF погибло пять человек.

Среди погибших также один ребенок 2018 года рождения. Жертвами также стали водитель и пассажиры легкового автомобиля: водитель, 1973 г.р., пассажиры: женщины, 1984 г.р. и 1963 г.р.; мужчина, 1961 г.р.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

При этом в социальных сетях очевидцы пишут, что грузовик выехал на встречную полосу движения и врезался в легковой автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитопольском районе Запорожской области произошло ДТП, в результате которого погибли 4 человека, еще 4 получили травмы.