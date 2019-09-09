Освобожденный пленник Кремля неожиданно сделал комплимент россиянам

9 сентября 2019, 08:44

В России во всем виновата власть, которая работает в связке с силовиками, считает Николай Карпюк.

Николай Карпюк
Николай Карпюк  был незаконно осужден в РФ к 22,5 годам заключения/ Facebook Антона Наумлюка

Украинец Николай Карпюк, который 7 сентября вернулся в Украину в рамках масштабного обмена пленными, назвал граждан страны-агрессора "очень хорошими людьми".

По мнению экс-узника Кремля, в России во всем виновата власть, которая работает в связке с силовиками.

"Сами россияне – очень хорошие люди. Я общался с арестованными... Это очень хорошие люди. У них колоссальный потенциал души. Я им говорил: русские, я вас не понимаю, для чего вам это рабство. Вы же в рабстве не можете себя развивать. Они понимали это. Но система, структура, когда КГБ контролируют всех...", – сказал Карпюк журналистам.

Как известно, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха и к 22,5 и 22 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994−1995 годов.

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Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными.  По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".

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Россия обмен пленными новости Украины Николай Карпюк
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