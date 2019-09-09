"По**й. Я вернусь": выданный РФ экс-переводчик Гройсмана побахвалился на камеру - видео

Станислав Ежов / УНИАН

Станислав Ежов, экс-переводчик бывшего премьера Владимира Гройсмана, попавшийся на шпионаже в пользу РФ и выданный Москве в рамках масштабного обмена 9 сентября, объявил о своих планах вернуться в Украину.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ТСН. Когда известный тележурналист Андрей Цаплиенко подошел к нему перед отлетом в Москву, то Ежов потребовал прекратить съемку и попытался оскорбить, назвав его "бандеровским пропагандистом".

Цаплиенко спросил у Ежова - точно ли он уверен в том, что останется в безопасности и не пропадет без вести после того, как отправится в Россию.

"Мне по*уй. Не снимайте меня. Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня", — сказал Ежов.

Напомним, ранее Андрей Цаплиенко сообщал о том, что оказавшиеся в украинском плену на Донбассе, а затем обменянные на народного депутата Надежду Савченко сотрудники спецназа ГРУ РФ Евгений Ерофеев и Александр Александров уже длительный период времени мертвы.