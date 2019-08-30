Дело о госизмене: суд решил судьбу обвиненного в шпионаже переводчика Гройсмана

30 августа 2019, 12:34

Станислава Ежова отпустили по "закону Савченко"​​​​​​​.

Ежов
Станислава Ежова отпустили по "закону Савченко" / УНИАН

Голосеевский районный суд Киева 22 августа 2019 года принял решение по делу обвиненного в шпионаже бывшего переводчика экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

Согласно решению суда, 21 августа прокурор заключил с Ежовым соглашение о признании вины, при этом экс-переводчик признал свою вину в государственной измене и вышел на свободу по "закону Савченко".

Ежов, в частности, безоговорочно признал свою вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 Уголовного кодекса Украины, искренне раскаялся в содеянном, активно способствует раскрытию совершенного по предварительному сговору группой лиц преступления; добровольно предоставляет и в дальнейшем обязан предоставлять признательные и обличительные показания суду в выяснении обстоятельств деятельности соучастников преступления, имеющие существенное значение для полного их разоблачения.

Читайте также"Щелкнули по носу ФСБ". СМИ рассказали, что стоит за задержанием ЕжоваУчитывая эти обстоятельства, суд приговорил Ежова к 3 годам 28 дням лишения свободы. Суд, согласно "закону Савченко", посчитал Ежову один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней. Таким образом, он уже отбыл наказание и вышел на свободу.

Напомним, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, Ежов собирал информацию по заданию ГРУ Генштаба Вооруженных сил России. В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не владеют. Ежов обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в СБУ рассказали о том, что Ежов имел доступ "к очень узкой специфической информации".

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