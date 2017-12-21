"Крыса в очках". В СБУ рассказали об обвиняемом в шпионаже помощнике Гройсмана

Начальник департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров рассказал о задержанном помощнике и замглавы службы протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславе Ежове.

По его словам, Ежов имел доступ "к очень узкой специфической информации", сообщает "Прямий".

"Сейчас контрразведкой СБУ была пресечена незаконная деятельность одного из чиновников Кабинета министров Украины, который нами обоснованно подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами", — заявил он.

По словам Петрова, помощник Гройсмана пользовался уважением. Он очень ответственно, прилежно и творчески работал на российские спецслужбы.

"Он работал как настоящий шпион. Однако он предатель, он работал достаточно инициативно, передавал информацию, похищал документы, подслушивал новости, искал информацию среди коллег и исправно передавал ее спецслужбам российским, своим кураторам, на которых он работал. Такая настоящая крыса в очках", — рассказал Петров.

Ранее в СБУ сообщили, что чиновник секретариата Кабмина действовал в интересах спецслужб России. Шпиона задержали на рабочем месте. Начато производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. СМИ писали, что был задержан замруководителя протокола премьера Станислав Ежов.