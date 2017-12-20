Задержан чиновник из Кабмина-шпион спецслужб России, фото и видео

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины узнали, что чиновник секретариата Кабмина действовал в интересах спецслужб страны-агрессора — Российской Федерации.

Правоохранители выяснили, что чиновника завербовали во время длительной командировки за границу, говорится на сайте СБУ.

"... по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи", — отметили в ведомстве.

Шпиона силовики задержали на рабочем месте. Начато производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области сотрудники СБУ задержали агента спецслужб России, который работал под прикрытием. Мужчина также вербовал наемников для участия в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.