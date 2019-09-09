Бабье лето продлится не вечно: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Погода в Киеве 10 сентября будет сухой, малооблачной и теплой / facebook.com/TreasuresOfUkraine

Погода в Украине к концу текущей недели значительно ухудшится – в ближайшие выходные 14-15 сентября придет существенное похолодание вместе с дождями.

Синоптик Наталия Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни бабье лето еще порадует теплом. 10 сентября полоса высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Атлантики через всю континентальную Европу в Украину, принесет сухую малооблачную солнечную погоду. Только на Закарпатье и в Карпатах возможны локальные дожди.

Температура воздуха в течение дня поднимется до +24… +29 градусов. Ветер в Украине ожидается юго-восточный и восточный, 3-8 м/с, на Западе и в Приазовье - отдельные порывы до 15 м/с.

Погода в Киеве во вторник будет сухой, малооблачной, днем ​​в столице ожидается около 27 градусов тепла.

"Молодое бабье лето продлится не вечно, уже в ближайшие выходные погода изменится, станет существенно холоднее", - предупреждает синоптик.

Facebook Наталия Диденко

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань сказал, что в текущем году осень придет в Украину раньше 15 сентября. Эксперт предупредил, что в нашей стране в 11-13 сентября задождит.