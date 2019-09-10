Избили и ограбили: руфер Мустанг пожаловался на беспредел в Киеве

Руфер Мустанг / Фейсбук Г.Мустанга

В Киеве, на одной из строек, избили и ограбили известного руфера Мустанга (Григорий Кириленко, настоящее имя Павел Ушивец).

О происшествии руфер рассказал на своей странице в Facebook, попросив о помощи.

"Меня ограбили охранники на стройке, немного побили даже. Приехала полиция, и не знают, что делать. Не могут даже камеры у охранников забрать", – рассказал Мустанг.

В то же время, в следующем сообщении, он подчеркнул, что инцидент был исчерпан, а украденные вещи ему вернули.

"Все окей. Кто был не прав – извинился, с охраной разобрались, все вещи вернули", – добавил Мустанг.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на крыше полиция с потасовкой поймала руфера.