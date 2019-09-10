"Они – свободные граждане": омбудсмен назвала условия освобождения узников Кремля

В Украину вернулись узники Кремля / Фото: Офис президента

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова объяснила юридический статус в Украине 11-и бывших политзаключенных и 24 моряков, которые недавно вернулись на родину в результате обмена с РФ.

"Они свободные граждане на территории Украины. У нас есть три таких позиции: десять политзаключенных - было ходатайство о помиловании, и они были помилованы президентом РФ, один - это господин Бекиров - он был освобожден под личное обязательство, и 24 моряка были освобождены под личное обязательство мое, как человека, который заслуживает доверия, - согласно статье 103 УПК РФ", - подчеркнула она в комментарии на канале 1+1.

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"Потому что согласно решению Международного морского трибунала ... статья 119 предусматривает, что суд не считает необходимым требовать от России приостановить уголовное преследование в отношении 24 задержанных украинских военных моряков", - добавила Денисова.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что на втором этапе обмена пленными в Украину могут вернуться задержанные в России крымские татары.