"Тупые журналисты": Кольченко рассказал о Цемахе и поджоге офиса Единой России

Александр Кольченко рассказал о поджоге офиса Единой России / скриншот

Александр Кольченко, бывший политзаключенный, который вернулся в Украину в ходе крупного обмена пленными 7 сентября, во вторник, 10 сентября, откровенно рассказал, что принимал участие в акции при поджоге офиса Единой России в Симферополе.

"Это действительно так. Я принимал участие в этой акции, но о том, что это здание находится в жилой зоне, мне не было известно", - сказал Кольченко на совместной с другим бывшим пленным, режиссером Олегом Сенцовым.

Также Кольченко рассказал, что не знал, кто такой Владимир Цемах, до возвращения в Украину.

"Эту фамилию впервые услышал только в самолете. Касательно этой фигуры у меня пока не сформировалось собственное мнение", — заявил Кольченко.

Отметим, в комментариях под видео пресс-конференции украинцы возмутились уровнем вопросов журналистов. Практически все комментарии – это камни в огород СМИ.

"Рівень журналістів низький і не патріотичний", -пишет Виктор Барзий.

"Деякі журналісти, на мій погляд, "краще" російських прокурорів. Хлопцям, на цьому фоні, респект", - сказала Лариса Король.

"Є один варіант: бо тупі. Або просто не журналісти, а якісь дурні з дипломами", - добавил Виталий Бойко.

"Те, кто задают эти вопросы, явно ВООБЩЕ не интересовались ходом дела... Задавать политзаключенным вопрос: "правда ли вы хотели подорвать памятник членину?"... ПОЗОРИЩЕ!!!", - сказала Мария Ветрова.

"Деякі журналісти просто шокують. Навчіться готуватися до такого роду прес конференцій, вивчайте матеріали справи, історію від затримання до моменту звільнення, і нарешті будьте толерантними", - возмутилась Сильва Довганич.

Читайте такжеМама политзаключенного Кольченко: Когда узнала о голодовке Сенцова, в душе надеялась, сын поддержит егоНапомним, ранее сообщалось, крымская прокуратура будет вызывать на допрос экс-политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые вернулись в Украину из России в рамках многострадального обмена пленными 7 сентября.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Крыма Екатерины Диденко, показания будут касаться обстоятельств их похищения в оккупированном Крыму весной 2014 года.

Также стало известно, что процессуальные действия начнут проводить после того, как Сенцова и Кольченко завершат осматривать врачи.

Диденко добавила, что в деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших.