Россияне побахвалились новым "прорывом" на Крымском мосту

Крымский мост / most.life

Россияне немного покичились-похвастались новым "прорывом" на Крымском (Керченском) мосту − после установки на ж/д части систем автоматического контроля и управления движением поездов.

Соответствующее сообщение опубликовал портал-инфоцентр "Крымский мост".

"Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции – Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную", − говорится в тексте.

Напомним, ранее известный ученый геолог-минералог Юрий Медовар назвал неизбежную угрозу для Крымского моста. До этого стало известно, сколько миллиардов рублей Россия потратит на этот мост.