Ученый назвал неизбежную угрозу для Крымского моста

7 сентября 2019, 09:08

Люди ждут, когда Путин поедет по Керченскому мосту на паровозе, отметил эксперт.

Керченскому мосту неизбежно грозит просадка, предупредил ученый - Крымский мост
Керченскому мосту неизбежно грозит просадка, предупредил ученый / fkutaman.ru

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар считает, что сооруженному РФ мосту через Керченский пролив в оккупированный Крым - Крымскому мосту - неизбежно грозит просадка.

Открытие железнодорожной части Керченского моста может серьезно усугубить проблему сооружения и привести к обрушению, рассказал эксперт Обозревателю.

Собеседник подчеркнул, что основная проблема с просадками будет, когда по мосту поедут тяжелые составы.

"Мы ждем, когда Путин (президент России Владимир Путин - Ред.) поедет на паровозе. Он же уже ездил по мосту на КАМАЗе (во время открытия автодорожной части Крымского моста - Ред.), а теперь поедет на паровозе. Это очень интересно увидеть", - сказал ученый.Читайте такжеИз-за Крымского моста в Керченском проливе будет "полная задница" — ученый

Напомним, власти России начала строительство Керченского моста в апреле 2015 года, а 15 мая 2018-го прошло открытие его автодорожной части. СМИ писали, что при строительстве моста допустили ряд нарушений, в том числе на опорах нет необходимой толщины защитного слоя бетона.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины утверждали, что Крымский мост смещается.

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Крым Владимир Путин Керченский мост Юрий Медовар Крымский мост
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