Душила за дверью: в Черкасской области чиновницы устроили драку в мэрии

Чиновницы подрались в мэрии Смелы / vistanews.ru

В Смеле Черкасской области конфликт между управляющей делами исполкома Людмилой Осейко и главой отдела обращений граждан Людмилой Омельченко закончился дракой.

При этом Омельченко попыталась отобрать бумаги у Осейко, а когда ей это не удалось, схватила свою коллегу за шею.

Вместе с тем столкновение экспрессивных чиновниц попало на камеры видеонаблюдения.

"Людмила Осейко начала кричать, хрипеть. Она выскочила, а та начала ее душить за дверью. Есть два свидетеля, которые это видели и сейчас дают объяснения полиции. Есть видео с камер, где все зафиксировано. Я не думаю, что женщина должна себя так вести, да еще и госслужащая в рабочее время", — прокомментировал инцидент мэра города Виктор Федоренко.

Он пояснил, что причиной конфликта стали неточности, обнаруженные в документах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в в Киеве схлестнулись в драке бывший и нынешний депутаты Рады.