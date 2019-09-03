В Киеве схлестнулись в драке бывший и нынешний депутаты Рады

Драка нардепов. Иллюстративное фото / УНИАН

В Киеве в одном из ресторанов, расположенных на Днепровском спуске произошла драка между нардепами восьмого и девятого созывов.

Соответствующее сообщение во вторник, 3 сентября, опубликовал Telegram-канал Цибуля со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По их данным, между нардепом VIII созыва из фракции Батькивщина Русланом Богданом и депутатом IX созыва от фракции Европейская солидарность Сергеем Алексеевым возникла словесная перепалка. Однако, этим дело не ограничилось и она быстро переросла в потасовку.

На место инцидента вызвали полицию, однако нардепы отказались объяснять причины драки.

Также известно, что Алексеев обратился за помощью медиков, которые констатировали перелом ребра и многочисленные ушибы головы и тела.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о хулиганстве.

Напомним, ранее народные депутаты VIII созыва Олег Барна (БПП) и Юрий Левченко (Свобода) устроили драку в прямом эфире.