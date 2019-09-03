В Киеве схлестнулись в драке бывший и нынешний депутаты Рады

В общем, дело закончилось серьезной и драчливой разборкой между двумя нардепами - бывшим и нынешним.
В Киеве в одном из ресторанов, расположенных на Днепровском спуске произошла драка между нардепами восьмого и девятого созывов.
Соответствующее сообщение во вторник, 3 сентября, опубликовал Telegram-канал Цибуля со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По их данным, между нардепом VIII созыва из фракции Батькивщина Русланом Богданом и депутатом IX созыва от фракции Европейская солидарность Сергеем Алексеевым возникла словесная перепалка. Однако, этим дело не ограничилось и она быстро переросла в потасовку.
На место инцидента вызвали полицию, однако нардепы отказались объяснять причины драки.
Также известно, что Алексеев обратился за помощью медиков, которые констатировали перелом ребра и многочисленные ушибы головы и тела.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о хулиганстве.
Напомним, ранее народные депутаты VIII созыва Олег Барна (БПП) и Юрий Левченко (Свобода) устроили драку в прямом эфире.