Везли ребенка в больницу: в Киеве машина скорой на бешеной скорости влетела в легковушку

Скорая перевозила маленького ребенка в медицинское учреждение / скриншот

В столице произошло ДТП с участием машины скорой помощи – автомобиль медиков на высокой скорости въехал в легковушку Peugeot. В салоне скорой находился ребенок.

Авария случилась на улице Вадима Гетьмана, сообщает в Facebook Киев Оперативный. Водитель легковушки утверждает, что двигался в крайней правой полосе. По его словам, он заранее включил указатель поворота налево, убедился в безопасности своего маневра. Однако, когда начал поворачивать - получил удар от машины скорой помощи. Водитель предполагает, что машина медиков двигалась с превышением скорости.

Скорая перевозила маленького ребенка в медицинское учреждение. После ДТП на место проишествия прибыла другая машина, которая и отвезла ребенка в больницу. В результате аварии пострадавших нет.

Патрульные составили протокол относительно водителя легкового авто, так как он не предоставил преимущество в движении спецтранспорту.

Напомним, вечером 10 сентября в Чернигове депутат местного горсовета на легковом автомобиле на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину. СМИ писали, что виновник аварии - Ярослав Ковтун. Позже стало известно, что пострадавший умер в больнице.