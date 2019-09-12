Боевики "ЛНР" отдали Украине 54 заключенных

12 сентября 2019, 14:35

Одного из заключенных уже сегодня отпустят на свободу.

ПЕредача заключенных
Передача заключенных / facebook.com/denisovaombudsman

Представители самопровозглашенной "Луганской народной республики" в четверг, 12 сентября, передали украинским правоохранителям 54 заключенных.

На своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что передача украинской стороне заключенных проходила на мосту возле населенного пункта Счастье.

"Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в Киеве", - говорится в сообщении.

При этом омбудсмен указала, что у одного из заключенных завершился срок отбывания наказания, поэтому его освободят после прохождения всех необходимых процедур. Кроме того, представители Украины получили 10 уголовных дел, по которым осужденные могут подать апелляции или кассации.

передача заключенных

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией, в рамках которого 35 украинских граждан вернулись домой. Бывшим узникам Кремля выплатят помощь в размере 100 тысяч гривен.

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боевики ЛНР обмен Людмила Денисова
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