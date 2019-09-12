Нафтогаз опубликовал список контор, из-за долгов которых отопительный сезон под угрозой

Нафтогаз Украины / УНИАН

Представители Нафтогаза Украины опубликовал список из теплопотребляющих предприятий и организаций, долги которых ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона 2019/2020.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы госкомпании. По их данным, на сегодняшний день список включает в себя 133 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) – 1 316 предприятий.

Кроме того, в Нафтогазе сделали достоянием общественности перечень предприятий, имеющих задолженность по договорам о реструктуризации.

Напомним, ранее Олег Устенко, внештатный советник президента Владимира Зеленского, рассказал, как нужно поступить с Нафтогазом.