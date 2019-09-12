Зеленский рассказал о том, что будет с жильем для освобожденных из лап Кремля моряков

Владимир Зеленский во время встречи с моряками / сайт президента

Украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 12 сентября, провел встречу с военнослужащими ВМС Украины, которые незаконно были захвачены в Керченском проливе и удерживались в России. Они были освобождены в рамках обмена 7 сентября.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы главы государства. Зеленский заявил о том, что вопрос с выделением жилья военным морякам в Одессе решен в положительном ключе.

Кроме того, президент поздравил военнослужащих с возвращением, а также поблагодарил их родных за поддержку.

"Они – такие же герои, как и вы. Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали", – подытожил Зеленский.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прояснила ситуацию с жильем в Киеве для четверых политзаключенных, освобожденных во время обмена 7 сентября - Олега Сенцова, Александра Кольченка, Владимира Балуха и Артура Панова.