Четверым освобожденным пленникам Кремля государство купит жилье в Киеве

Квартиры планируют приобрести для Олега Сенцова, Александра Кольченка, Владимира Балуха и Артура Панова.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, как государство позаботится об освобожденных из России украинцах.
По ее словам, четверым политзаключенным из Крыма, которые после обмена пленными вернулись в Украину, купят жилье в Киеве. Об этом Денисова заявила в эфире программы Нині вже на Громадськом. В частности, квартиры планируют приобрести для Олега Сенцова, Александра Кольченка, Владимира Балуха и Артура Панова.
"Мы сейчас работаем с Офисом президента относительно приобретения квартир Сенцову, Кольченку, Балуху и Панову Артуру", - сказала Денисова.
По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, так как в оккупированный Крым вернуться они не могут.
"Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - уточнила омбудсмен.
Конкретных сроков предоставления жилья Денисрва пока назвать не смогла, однако заявила, что "в ближайшее время это будет сделано".
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Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
Позже в Феофании рассказали о состоянии здоровья Сенцова, Сущенко и Клыха. Как сообщил главный врач больницы Игорь Семенов, крайне тяжелых пациентов нет.
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными. По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".