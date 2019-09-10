Четверым освобожденным пленникам Кремля государство купит жилье в Киеве

10 сентября 2019, 07:23

Квартиры планируют приобрести для Олега Сенцова, Александра Кольченка, Владимира Балуха и Артура Панова.

Олег Сенцов пока что останется жить в Киеве / УНИАН

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, как государство позаботится об освобожденных из России украинцах.

По ее словам, четверым политзаключенным из Крыма, которые после обмена пленными вернулись в Украину, купят жилье в Киеве. Об этом Денисова заявила в эфире программы Нині вже на Громадськом. В частности, квартиры планируют приобрести для Олега Сенцова, Александра Кольченка, Владимира Балуха и Артура Панова.

"Мы сейчас работаем с Офисом президента относительно приобретения квартир Сенцову, Кольченку, Балуху и Панову Артуру", - сказала Денисова.

По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, так как в оккупированный Крым вернуться они не могут.

"Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - уточнила омбудсмен.

Конкретных сроков предоставления жилья Денисрва пока назвать не смогла, однако заявила, что "в ближайшее время это будет сделано".

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Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Позже в Феофании рассказали о состоянии здоровья Сенцова, Сущенко и Клыха. Как сообщил главный врач больницы Игорь Семенов, крайне тяжелых пациентов нет. 

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными.  По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".

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