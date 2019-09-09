Зеленский поставил задачу: на Банковой анонсировали новый обмен пленными

7 сентября в Украину вернулись 35 пленников Кремля/ Фото пресс-службы ОП

Обмен пленными, который состоялся между Украиной и Россией 7 сентября, был первым шагом для последующего освобождения украинцев. Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена заключенных.

"Это был первый шаг. Вы знаете, что после обмена состоялся еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие освобождения. Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств", – рассказал Ермак в интервью Украинской правде.

По его словам, сейчас в России в заключении находятся несколько сотен человек, в том числе задержанные в оккупированном Крыму крымские татары. Точную цифру он назвать не смог. Также помощник Зеленского не назвал конкретные сроки, когда произойдет новый обмен пленными. Возможно, это произойдет до конца 2019 года.

"Вы же видите, как работает парламент. Вы видите, как работает правительство. Как работает президент. То есть мы сегодня не откладываем. Вы видели, что один из наших пленных прилетел в тяжелом состоянии. Поэтому для нас важно многое делать сейчас. То, что мы делаем сегодня, дает надежду, что кто-то не погибнет завтра. Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И, может, даже с еще быстрее динамикой", – резюмировал Ермак.

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Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными. По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".