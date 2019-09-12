Освобожденный узник Гриб пояснил отсутствие рукопожатия с Зеленским

Павел Гриб посетовал, что из-за дезориентации не пожал руку Зеленскому / Фото УНИАН

Освобожденный из РФ в рамках обмена заключенными между странами задержанный в Беларусии украинец Павел Гриб признался, что не намеренно проигнорировал рукопожатие с президентом Владимиром Зеленским при выходе из самолета, а так сложились обстоятельства.

"К сожалению, я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Потом подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит", - цитирует бывшего узника ВВС Украина.

По словам Гриба, на главу государства ему указал отец, а сам он его не увидел из-за нестабильного эмоционального состояния.

"Картинка в глазах мигала. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза", - пояснил он.

Юноша подчеркнул, он сожалеет, что упустил возможность поприветствовать в аэропорту президента Зеленского. Напомним, 11 сентября во время заседания Кабинет министров Украины принял решение выплатить освобожденным 7 сентября во время обмена пленными с Россией украинцам по 100 тысяч гривен.

Как сообщал Главред, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.