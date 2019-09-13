Синоптик пообещала Украине похолодание, а Киеву - "погодные качели"

Сегодня во многих областях Украины самый теплый день / Reuters

Погода в Украине испортится уже в субботу - 14 сентября территорию страны будет пересекать холодный атмосферный фронт, в связи с чем температура воздуха существенно снизится. Тем временем сегодня во многих регионах Украины - самый теплый день на ближайшую перспективу.

Синоптик Наталия Диденко прогнозирует, что на выходных в западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально +17…+23 градуса.

Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на Западе, Севере и в Центре. До конца суток 14-го сентября могут достичь Одесской и Харьковской области. В южной части и на Востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24… +28 градусов. Ветер на выходных станет уже северо-западным и порывистым, иногда даже сильным, до 15-18 м/с.

Погода в Киеве будет "очень интересной", пишет cиноптик в Facebook. Ближайшей ночью и завтра утром в столице пройдет дождь, днем ​​в субботу прояснится, в воскресенье - без существенных осадков. Температура воздуха в течение 14-15 сентября будет прохладной – воздух прогреется до около +20 градусов. В понедельник погода в столице попытается реабилитироваться – столбики термометров поднимутся до +23…+24 градусов, однако уже во вторник похолодание еще сильнее нажмет на Киев – похолодает ниже 20 градусов, также ожидается порывистый ветер.

"Поэтому еще раз напоминаю, что сегодня - один из самых комфортных дней в ближайшей метеорологической перспективе", - резюмировала синоптик.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре была спрогнозирована погода на месяц - синоптик сообщил, что погода в сентябре 2019 не будет сильно отличаться от той, которая была в прошлые годы, однако будет немного теплее.