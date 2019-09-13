"Огромная победа Зеленского": Тейлор оценил обмен пленными

Владимир Зеленский встретил вернувшихся в Украину узников Кремля / president.gov.ua

Возвращение в Украину узников Кремля является огромной победой президента Владимира Зеленского, заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор.

"Путин трижды общался с Зеленским по телефону. Я не думаю, что он часто общался по телефону с Порошенко. Я считаю очень правильно, что президенты России и Украины начали говорить друг с другом, есть некий прогресс, чего не хватало ранее. И Зеленский получил огромную победу, когда вернул политзаключенных из России. Есть потенциал для конструктивного диалога", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Читайте такжеРФ должна освободить всех украинцев: в Госдепе оценили обмен пленнымиАмериканский дипломат считает, что Зеленский действительно может добиться результата в вопросе окончания войны: "Он очень много работает над этим. Да, я думаю, он будет сотрудничать с Путиным, с партнерами Украины, и он будет добиваться прогресса".

Тейлор также добавил, что президент Зеленский выиграл президентские выборы с 73% поддержкой граждан, а его партия получила 60% мест в Раде.

"Он действительно может что-то сделать", - добавил временный поверенный в делах США в Украине.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп оценил обмен пленными между Украиной и РФ.