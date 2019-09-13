В мэрии Днепра проходят обыски из-за Центрального моста

Центральный мост в Днепре / фото: Радио Свобода

Правоохранители в пятницу, 13 сентября, нагрянули с обысками в мэрию Днепра. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, передает Радио Свобода.

Отмечается, что следственные действия проходят по уголовному делу, открытого из-за нарушений во время капитального ремонта Центрального моста.

Кроме того, в прокуратуре готовят сообщения о подозрении некоторым должностным лицам мэрии.

Стоит отметить, что ремонт моста длился почти три года, за это время изменился подрядчик. Кроме того, суммы сметы также изменились, в частности, сгачала работы должны были обойтись в 400 000 000 гривен. По данным общественных активистов, в результате ремонт переправы обошелся городу в более 700 000 000 гривен.

Напомним, что мэр Днепра Борис Филатов выиграл спор у президента Владимира Зеленского, когда в городе после ремонта открыли Центральный мост. Таким образом, он сохранил свой пост.