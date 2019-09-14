В Днепре Зеленский осадил Богдана, не пускавшего людей к нему в троллейбус

Глава государства отчитал чиновников, потому что они "некрасиво себя ведут".
Во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр глава Офиса президента Андрей Богдан не хотел пускать местных жителей в троллейбус, в котором ехал гарант.
Глава государства с мэром Днепра Борисом Филатовым и чиновниками из аэропорта на общественном транспорте отправился осматривать отремонтированный мост. Видео опубликовано в YouTube.
Когда троллейбус остановился на одной из остановок, градоначальник пригласил пассажиров составить компанию президенту: "Люди, вам на ту сторону? Поехали, с президентом".
Однако перспектива езды в забитом пассажирами троллейбусе не понравилась Богдану, который распорядился закрыть двери.
"Та перестань", - осадил его Зеленский.
Затем он сделал замечание чиновникам, которые ехать вместе с ним в троллейбусе.
"Некрасиво же вообще ведете себя", — заявил Зеленский.
Всем желающим пассажирам все же удалось зайти в троллейбус. А президент уступил место ребенку.
Напомним, Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом и мэром Борисом Филатовы отметили день Днепра, выпив по бокалу пива.
Ранее Зеленский проинспектировал ремонт моста в Днепре и продолжил пари с Филатовым.