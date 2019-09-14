В Днепре Зеленский осадил Богдана, не пускавшего людей к нему в троллейбус

Зеленский учил Богдана правилам поведения в общественном транспорте / УНИАН

Во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр глава Офиса президента Андрей Богдан не хотел пускать местных жителей в троллейбус, в котором ехал гарант.

Глава государства с мэром Днепра Борисом Филатовым и чиновниками из аэропорта на общественном транспорте отправился осматривать отремонтированный мост. Видео опубликовано в YouTube.

Когда троллейбус остановился на одной из остановок, градоначальник пригласил пассажиров составить компанию президенту: "Люди, вам на ту сторону? Поехали, с президентом".

Однако перспектива езды в забитом пассажирами троллейбусе не понравилась Богдану, который распорядился закрыть двери.

"Та перестань", - осадил его Зеленский.

Затем он сделал замечание чиновникам, которые ехать вместе с ним в троллейбусе.

"Некрасиво же вообще ведете себя", — заявил Зеленский.

Всем желающим пассажирам все же удалось зайти в троллейбус. А президент уступил место ребенку.

Напомним, Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом и мэром Борисом Филатовы отметили день Днепра, выпив по бокалу пива.

Ранее Зеленский проинспектировал ремонт моста в Днепре и продолжил пари с Филатовым.