В МИД Украины рассказали, что готовы предложить для жителей оккупированного Донбасса

Вадим Пристайко / УНИАН

Официальный Киев имеет крупный пакет предложения к жителям временно оккупированных районов Донбасса - ради "упрощения их жизни".

Соответствующее заявление сделал руководитель МИД Украины Вадим Пристайко.

Министр пояснил, что президент Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению ситуации в Донбассе, однако и на этом этапе у Киева есть предложения к людям, которые "оказались по ту сторону".

"Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим", — пояснил Пристайко. По его словам, правительство намерено представить пакет, который будет отличаться от предложений предыдущих властей.

Напомним, ранее Вадим Пристайко рассказал о том, как в последнее время изменилась позиция России по Донбассу. До этого он категорически исключил внесение изменений в Конституцию, касающихся особого статуса ОРДЛО.