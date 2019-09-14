"Никаких особых статусов": Пристайко высказался об изменениях в Конституцию из-за ОРДЛО

14 сентября 2019, 20:35

Украина попросит ввести миротворцев в случае провала других инструментов в урегулировании.

Пристайко
Вадим Пристайко / УНИАН

Украина не будет вносить в Конституцию изменений об особом статусе для Донбасса, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Изменения в Конституцию. Мы еще раз напоминаем - это постоянно россиянами проводится нарратив. Мы снова напоминаем так, как написано в Минских договоренностях. Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация", - подчеркнул он во время совместной пресс-конференции со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.

"Если в Москве не умеют прочитать это, мы готовы еще раз сказать... Мы не вносим никаких изменений в Конституцию, мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами для Украины делаем, и основой этих изменений является децентрализация, которая уже много лет в Украине идет весьма успешно", - отметил глава МИД.

Читайте такжеЗеленский уточнил условия по выборам на ДонбассеОн также предложил "стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, не контролируемой полностью украинским правительством, понять, что шанс их развития - это децентрализация".

"Они могут объединять громады, они могут ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, так как и все области и районы, которые находятся в Украине. Мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов", - указал Пристайко.

Он также уточнил, что Украина будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию в случае неудачи в применении других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе.

Глава МИД сказал, что украинская сторона поднимает вопрос введения миротворческой миссии, которая не предусмотрена Минскими соглашениями.

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При этом министр заявил, что все компоненты для урегулирования ситуации на Донбассе уже предусмотрены в Минских соглашениях.

"Поэтому мы предпринимали попытки с Минском, мы предпринимали попытки с разными возможностями, мы почти потерпели неудачу, и теперь мы говорим о том, можем ли мы добавить еще один компонент, который заключается в миротворческой миссии, можем ли мы предложить России еще что-то", - заявил Пристайко.

Читайте такжеДва возможных сценария на Донбассе после обмена пленнымиПри этом министр сказал, что реакция России заключается в том, что она не соглашается на предложения Украины и заявляет, что "мы согласились на очень ограниченную миссию на границе".

"Миротворческая операция для Украины, для текущего правительства является тем, что мы будем отстаивать, но в самом конце. Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали - наши предыдущие украинские правительства, и если все терпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу помочь с миротворческой операцией", - добавил Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко заявил о том, что Украина рассчитывает провести местные выборы по всей территории страны, включая оккупированные районы.

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Донбасс особый статус Вадим Пристайко Украина
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