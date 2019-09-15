"Зато как погуляли": Филатов рассказал, как пил пиво с Зеленским

Борис Филатов и Владимир Зеленский / Фейсбук Б.Филатова

Мэр Днепра Борис Филатов пожаловался на назойливое внимание представителей средств массовой информации во время неформального общения с президентом Владимиром Зеленским.

Таким образом он отреагировал на ажиотаж вокруг его прогулки с Зеленским по улицам Днепра и дегустации пива во время празднования Дня города.

Мэр напомнил, что вчера был первый в истории День города, который лично посетил глава государства и провел его среди простых людей.

"Уважаемые коллеги-журналисты, очень тяжело пить пиво, когда тебе в стакан суют объектив. Дайте иногда отдохнуть и большим начальникам тоже..." – упрекнул Филатов журналистов.

Он также опубликовал новые фото, на которых дегустирует пиво вместе с Зеленским.

Филатов рассказал, как пил пиво с Зеленским / Фейсбук Б.Филатова

"Отгуляли хорошо", - добавил Филатов.

Напомним, ранее Зеленский проинспектировал ремонт моста в Днепре и продолжил пари с Филатовым.