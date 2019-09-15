"Еб*нутая Супрун": Москаль рассказал, за что обложил матом экс-главу Минздрава

Геннадий Москаль рассказал о конфликте с Ульяной Супрун / УНИАН

Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассказал о своем конфликте с бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.

По его словам, все началось с обвинений Супрун в адрес Москаля о том, что он якобы завез на Закарпатье контрабандную вакцину от кори.

"И тут она (ред, - Супрун) заявляет, что губернатор Москаль контрабандно завез вакцины, несертифицированные, некачественные и просроченные. Да вы что? Страна Европейского Союза. Если там лекарство сертифицировано, то оно продается во всех 28 странах. Оно сертифицировано в Евросоюзе, имеет свою специальную лабораторию. И как ей (ред, - Супрун) можно было ответить? … Я назвал так, как оно есть на самом деле…", - рассказал Москаль в эфире NewsOne.

Напомним, ранее Москаль жестко ответил на заявление Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом. Он подчеркнул, что Супрун "прививка нужна от глупости" и назвал и.о. министра "еб*нутой".