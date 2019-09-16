Жизнь - дерьмо: на Закарпатье школьник едва не утонул в выгребной яме - фото

В минувшую пятницу, 13 сентября, в селе Забродь (Хустский район Закарпатской области) произошел жутковатый инцидент − ученик первого классе рухнул в полную фекалий выгребную яму школьного туалета.

Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Facebook пользователем Романом Келеменом. По его словам, мальчика спасло то, что его друзья-одноклассники немедленно обратились к учителям.

"Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий. Все родители шокированы таким случаем, а преподаватели, как всегда, умалчивают состояние школьного туалета, чтобы их не уволили. И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы", − написал Келемен, присовокупив к посту снимок школьного туалета.

Напомним, ранее в Киеве школьник поплатился за травлю другого ученика штрафом в 100 тысяч гривен. До этого на Донбассе родители школьников подняли бунт против обучения на украинском языке.