На Донбассе родители школьников подняли бунт против обучения на украинском

Опорная школа №2 / avdeevka.city

В прифронтовом городе Авдеевка (Донецкая область) в опорной школе №2 возник конфликт между дирецкией и родителями учеников, которые не хотят в учебном заведении преподавания на украинском языке.

"Я считаю, надо выполнять свой устав, который был утвержден еще в 2018 году. Язык – это составляющая идентификации нации, я объясняла это родителям. [...] Они пишут жалобы в отдел образования. Они просят решить этот конфликт и учиться на русском", – утверждает, директор школы Оксана, сообщает ТСН.

По словам материй одной из учениц, Анастасии Симоновой – украинский язык она рассматривает как дополнительную нагрузку для ребенка.

"У нас был выбор, идти в украинский класс или русский. Если бы мы хотели в украинский, мы бы пошли в украинский. Мы не знаем, что будет завтра. У нас президент двуязычный – не думаю, что будет проблема", – сказала она.

Кроме того, родители настаивают на том, что прежде чем решать языковые вопросы преподавания, сперва нужно закончить ремонт здания школы, который тянется с 2016-го.

Напомним, ранее Главред писал о том, как в Минобразования хотят решить вопрос с русским языком в школах.