Проект языковой реформы: как в Минобразования хотят решить вопрос с русским языком в школах

13 марта 2019, 16:55

Масштабная реформа среднего образования получила название Новая украинская школа.

школа
Школа / УНИАН

Руководство Минобразования Украины планирует запустить масштабную реформу среднего образования. Проект получил название Новая украинская школа.

Об этом сообщает портал "Украинская Правда". Глава Минобразования Лилия Гриневич презентовала соответствующий документ во время заседания Кабмина во вторник, 13 марта. Помимо всего прочего, в Минобразования предлагают трехвариантную модель для украинских школьников, чьи родители желают их обучения на языках национальных меньшинств − то бишь на всех, кроме украинского.

Первая модель предназначена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде и не имеющих структуры государства, которое этот язык защищало бы и развивало – в первую очередь школьниках-крымских татарах. Они смогут учиться на родном языке – но только вместе с основательным изучением украинского языка все школьные годы.

Вторая модель – для учеников школ нацменьшинств, принадлежащих к языкам Евросоюза. Вместе с изучением украинского, такие дети будут учиться на языке нацменьшинств в начальных классах. В 5-м классе не менее 1/5 годового объема учебного времени должен преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы к 9-му классу не менее 40% предметов изучались на нем. В старших классах процент увеличивается до 60.

Читайте также"С этим надо заканчивать". В школах Хмельницкого отменили изучение русского языкаСпециально для русскоязычных классов предусмотрена третья модель. В начальной школе здесь преподавание также будет вестись на языке нацменьшинства наряду с изучением украинского, а с 5-го класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Кроме того, в законопроекте планируется, что учителя получат гораздо большую автономию при создании программ, а также разработке системы оценивания и поощрения. Также педагоги будут получать 10-20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами.

В ближайшее время ожидается, что Кабмин вынесет законопроект о реформах среднего образования на рассмотрения парламента.

Напомним, ранее Лилия Гриневич пообещала 30% надбавку для учителей украинского языка в школах нацменьшинств. Позднее стало известно, что с 2019-го выпускники украинских школ перестанут получать аттестаты о среднем образовании. 

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Украина школа Лилия Гриневич языковой вопрос
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