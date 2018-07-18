В МОН заявили о качественных изменениях в школьной продленке

В Министерстве образования и науки Украины анонсировали новый порядок создания групп продленного дня в среднеобразовательных школах. Документ предусматривает более комфортные условия для детей, учитывает особенности сельских и горных местностей, а также впервые дает возможность открывать инклюзивные группы.

"Ранее утверждение порядка создания групп продленного дня в школах было исключительной компетенцией Правительства. Однако новый Закон "Об образовании", принятый осенью прошлого года, закрепил это полномочие за МОН. Поэтому наш директорат дошкольного и школьного образования подготовил Порядок, который соответствовал бы требованиям времени и учитывал потребности как всех детей, так и учреждений образования", - цитирует главу Минобразования Лилия Гриневич пресс-служба.

В МОН подчеркнули, что документ уже полностью утвержден и вступит в силу, когда будет принято решение об отмене старых правил.

Украинские школы ожидают такие изменения, которые коснуться детей, остающихся в группе продленного дня.

• Предусмотрена возможность создания инклюзивных и/или специальных групп продленного дня. Определены особенности процедуры их открытия, наполняемости и организации образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями.

• Группы, как и основное обучение, должны формировать у учащихся ключевые компетентности, а также обеспечивать выполнение индивидуальной программы развития детей с особыми образовательными потребностями.

• Отмененное Положение допускало комплектование групп в пределах не менее 4-х возрастных категорий (например, из учащихся 2-5 классов), а теперь разница в возрасте учеников из одной группы не должна превышать двух возрастных групп (к примеру, из учащихся 2-3 классов). Это позволит обеспечить более комфортные условия для детей с учетом их индивидуальных психологических различий и физического развития.

• В то же время заведения, находящиеся в сельской и/или горной местности, как и ранее, смогут образовывать группы продленного дня для учащихся разного возраста.

Напомним, в Ивано-Франковске депутаты горсовета обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману и главе Минобразовании Лилии Гриневич о недопустимости пропаганды гомосексуализма в системе образования Украины.