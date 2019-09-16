На Тернопольщине зарезана студентка: названа возможная причина

На Тернопольщине жестоко убита студентка / tp.npu.gov.ua

В селе Воля Теребовлянского района Тернопольской области зарезана 18-летняя студентка, в совершении преступления подозревают 34-летнего мужчину, с которым она встречалась на протяжении нескольких лет, возможная причина преступления - ревность.

Злоумышленник нанес девушке около 10 ножевых ранений в руки и область грудной клетки в субботу, 14 сентября, подозреваемый задержан недалеко от своего дома, он прятался в лесу, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

По данным ведомства, пара не общалась около трех недель, поскольку девушка уехала на учебу в Тернополь - она училась на втором курсе местного вуза.

В полиции добавили, что во время нападения за девушку вступился парень, злоумышленник его также ранил, жизни раненого ничего не грозит, а девушка скончалась по дороге в больницу.

"…Приехала жительница Теребовлянщины в район на праздник вместе с друзьями… В момент, когда юноши отошли от подруг, к их знакомой подбежал неизвестный мужчина и начал кричать, а потом, вытащив нож, стал наносить ей удары", - выяснили копы.

Правоохранители показали фото с места убийства и снимок возможного злоумышленника

Ранее сообщалось, что в начале 3 января в Харькове в доме, расположенном по ул. Валентиновской, в одной из квартир обнаружили убитыми двух студенток из Турции. Позже в Турции был задержан турок, подозреваемый в убийстве студенток.