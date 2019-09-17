В Минздраве заявили о создании Офиса пациента

Зоряна Скалецкая обещает прямой доступ пациентов к министерству через специальный Офис / Фото: УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины инициируют создание Офиса пациента.

"Офис пациента создают для того, чтобы все обращения, все коммуникации совершались не через улицу, звонки, а через один структурированный инструмент, точку входа ... Это будет та точка коммуникации, с которой потом будут выходить все необходимые для пациентов решения, системные изменения", - цитирует Интерфакс-Украина министра здравоохранения Зоряну Скалецкую.

Отмечается, что Офис пациента возглавит глава министерства, а для организации работы ведомства в нем создадут секретариат.

По словам Скалецкой, приоритетом новой структуры и министерства в целом будет безопасность пациентов и защита их прав. В частности, украинцам обещают право на предотвращение болезней, доступность медицинской помощи, выбора врача, методы профилактики, диагностики и прочие медицинские услуги.

Как ранее сообщалось, Скалецкая пригрозила незапланированными проверками всем больницам страны.

Напомним, Скалецкая опровергла слухи о связи с нардепом от Слуги народа Михаилом Радуцким, который оскандалился с перепиской в Раде, с использованием нецензурной лексики заявив собеседнику, что хочет видеть на посту министра здравоохранения "своего человека" Скалецкую, а не Ульяну Супрун.