"Лишь сплетни": глава Минздрава опровергла слухи о связи с Радуцким

Зоряна Скалецкая опровергла слухи о связи с Михаилом Радуцким / Фото: УНИАН

Новоизбранный министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала слухи о связи с нардепом от Слуги народа Михаилом Радуцким, который оскандалился с перепиской в Раде, с использованием нецензурной лексики заявив собеседнику, что хочет видеть на посту министра здравоохранения "своего человека" Скалецкую, а не Ульяну Супрун.

Во время пресс-конференции в Киеве, 4 сентября, Скалецкая заявила, что с Радуцким виделась лишь во время прямых эфиров на ТВ, и не общалась с ним лично.

"С Михаилом Радуцким, если я где-то пересекалась, то это были эфиры, на котором я ему сказала, что я могу помочь с законопроектом, который он писал. И если нужна будет помощь, то он может обращаться. И мы общались лишь на эту тематику", – рассказала она.

Министр добавила, что договоренностей с Радуцким у нее нет, все это – сплетни.

"В один момент сказали, что ищут вакансии, и ему тоже посоветовали подать резюме. И ничего больше, чем это резюме не происходило. Все остальное лишь сплетни. Никаких других договоренностей я не получала и не проводила", – добавила она.

Напомним, 15 августа новоизбранный нардеп от Слуги народа и экс-соучредитель медицинской клиники Борис Михаил Радуцкий заявил, что не хочет возглавлять Министерство здравоохранения по просьбе президента Владимира Зеленского, и предложил назначить на эту должность экс-министра Александра Квиташвили.

"Нет. Как минимум я не хочу. Кстати, президент наоборот считает, что я должен быть министром. Мы постоянно ведем дискуссию по этому поводу, и я ему сказал, что все же как стратег я больше пользы принесу в комитете Рады по здравоохранению", - сказал он в интервью Дмитрию Гордону.

Также Радуцкий отказался возглавить министерство здравоохранения через несколько месяцев после назначения Скалецкой.