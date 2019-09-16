Больницам приготовиться: глава Минздрава проверит свое хозяйство

16 сентября 2019, 13:20

Глава Минздрава уточнила, что и сама будет лично без предупреждений являться с визитами в медучреждения.

больница
Минздрав проведет ревизию больниц / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая ранее назвала главные направления работы ведомства, пригрозила незапланированными проверками всем больницам страны.

"Мы будем планировать с нашими партнерами совместную деятельность и посещать учреждения системы здравоохранения. Такие визиты надо делать не только в учреждения психиатрии, но и в другие больницы. Думаю, что мы будем это делать. Так что ждите нас по всей Украине ", - отметила Скалецкая.

При этом глава Минздрава уточнила, что и сама будет лично без предупреждений, являться с визитами в медучреждения.

"Я могу просто прийти и поинтересоваться у пациентов, как их дела. Даже после этого у меня будут вопросы к местной власти, как они выполняют свои функции ", - сказала Скалецкая, передает Укринформ.

Читайте такжеГлавную советчицу страны Супрун официально выпроводили из МинздраваНапомним, ранее стало известно, что советник главы Миздрава проводил курсы по оральному сексу. Дмитрий Раимов, утвержденный как советник новоназначенной главы Минздрава Зоряны Скалецкой, прославился в Сети в качестве организатора довольно фривольных курсов орального секса (в формате куннилингуса).

Также ранее новоизбранный министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергла слухи о связи с нардепом от Слуги народа Михаилом Радуцким, который оскандалился с перепиской в Раде, с использованием нецензурной лексики заявив собеседнику, что хочет видеть на посту министра здравоохранения "своего человека" Скалецкую, а не Ульяну Супрун.

Во время пресс-конференции в Киеве, 4 сентября, Скалецкая заявила, что с Радуцким виделась лишь во время прямых эфиров на ТВ, и не общалась с ним лично.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Минздрав ревизия проверки новости Украины Зоряна Скалецкая
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:49
Цемах преткновения: у Зеленского напомнили Нидерландам о "грехах" в пользу России
13:44
В МИД России раскрыли важный факт о "кроте" ЦРУ под носом у Путина
13:36
"Есть сумашедшие и психически больные": Богдан пофеерил по поводу фракции Слуги народа
13:34
Дважды случайно напали: Супрун пожаловалась на избиение мужа и угрозы
13:25
Стало известно, что Богдан чаще всего шепчет на ухо Зеленскому
13:20
Больницам приготовиться: глава Минздрава проверит свое хозяйство Видео
13:13
Почти десятикратно: Разумков разутешился росту доверия украинцев к Раде
13:12
Во сколько обходится лечение Анастасии Заворотнюк в Москве
13:08
У Зеленского намекнули на скорое завершение войны
12:51
По стопам РФ: в Пакистане заговорили о ядерной войне
12:42
"Низкий уровень знаний и соображений": Супрун во всеуслышание унизила Радуцкого Видео
12:37
"Прятаться не хотели": Богдан рассказал, о чем в ОП говорили с Коломойским
12:25
Погода с хвостами: синоптик рассказала, где завтра ждать снега Видео
12:24
Паралимпийская сборная Украины по плаванию стала лучшей в мире Видео
12:13
Наполеоновские планы Разумкова: депутатов решили загрузить по полной Видео
12:11
"Дестабилизация ситуации": Богдан побранил "баламутящие воду" в Украине политсилы
11:59
Госбюджет-2020: стало известно, когда документ представят в Раде
11:43
Назад в СССР: Россия и Беларусь объединяются
11:43
Супрун ткнула новому Кабмину в грубую ошибку Видео
11:28
Зайцева № 2: в Харькове девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов Фото
11:13
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 18 дней, когда нельзя посещать парикмахерскую Фото
11:02
Герус разнес в пух и прах Укрзализныцю из-за цистерн
11:01
Журналист рассказал, какую серьезную проблему придется решать Зеленскому Видео
11:00
В Киеве неадекват обстрелял из нагана спасателей во время тушения пожара
10:39
"Путинский пуделек" увидел сговор Трампа и Зеленского против Меркель и Макрона Видео
10:35
Гончарук придумал, как решить проблемы украинского футбола
10:33
"Посетили концерт Кобзона": в Сети появились фото новоликвидированных на Донбассе боевиков
10:31
Харчи из школьной столовой на Винничине уложили на больничные койки более 20 человек
10:08
Жизнь - дерьмо: на Закарпатье школьник едва не утонул в выгребной яме - фото Фото
10:04
"Все воюют со всеми": Сенцов рассказал, что изменилось в Украине за пять лет
10:00
Танці з зірками 2019 4 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
09:42
В Карпатах температура воздуха резко упала до +3 Видео
09:38
Российский экономист рассказал о главной опасности для Киева от договоров с РФ по Донбассу
09:30
Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн Видео
09:01
В ВСУ рассказали, как боевика Цемаха вывозили из "ДНР": видео Видео
08:59
В РФ назвали вероятные сроки второго обмена пленными между Киевом и Москвой
08:43
Почему Порошенко ведет себя настолько уверенно, если ему грозит тюрьма мнение
08:40
Вернет ли Россия Крым Украине: в США дали прогноз
08:00
Танці з зірками 2019: 4 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
07:58
Так ли важен Цемах, как его малюют: Волкер дал пояснение
07:29
"Машина для голосования": экс-президент Польши раскритиковал работу новой Рады
07:15
Игорь Романенко: Россия будет рушиться, но Запад сделает все для ее сохранения
06:55
Сделка по Донбассу: что делать Зеленскому, чтобы избежать беды мнение
06:51
Волкер назвал причины, по которым Россия должна хотеть уйти с Донбасса Видео
06:34
Нашел свою Козерожку: астролог рассказал об отношениях Петросяна и его любовницы
06:03
Новая атака доллара: эксперт рассказал, когда "зеленый наберет вес" Видео
05:33
Сенегальские косы – самая модная прическа 2019-2020, которая творит чудеса - 45 фото Фото Видео
05:02
Черная дыра пытается "обрюхатить" Землю: мощный взрыв уничтожит планету - ученые
04:36
Анна Седокова без белья засветила аппетитные формы Видео
03:59
Ученые назвали полезные свойства чая
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять