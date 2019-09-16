Больницам приготовиться: глава Минздрава проверит свое хозяйство

Минздрав проведет ревизию больниц / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая ранее назвала главные направления работы ведомства, пригрозила незапланированными проверками всем больницам страны.

"Мы будем планировать с нашими партнерами совместную деятельность и посещать учреждения системы здравоохранения. Такие визиты надо делать не только в учреждения психиатрии, но и в другие больницы. Думаю, что мы будем это делать. Так что ждите нас по всей Украине ", - отметила Скалецкая.

При этом глава Минздрава уточнила, что и сама будет лично без предупреждений, являться с визитами в медучреждения.

"Я могу просто прийти и поинтересоваться у пациентов, как их дела. Даже после этого у меня будут вопросы к местной власти, как они выполняют свои функции ", - сказала Скалецкая, передает Укринформ.

Читайте такжеГлавную советчицу страны Супрун официально выпроводили из МинздраваНапомним, ранее стало известно, что советник главы Миздрава проводил курсы по оральному сексу. Дмитрий Раимов, утвержденный как советник новоназначенной главы Минздрава Зоряны Скалецкой, прославился в Сети в качестве организатора довольно фривольных курсов орального секса (в формате куннилингуса).

Также ранее новоизбранный министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергла слухи о связи с нардепом от Слуги народа Михаилом Радуцким, который оскандалился с перепиской в Раде, с использованием нецензурной лексики заявив собеседнику, что хочет видеть на посту министра здравоохранения "своего человека" Скалецкую, а не Ульяну Супрун.

Во время пресс-конференции в Киеве, 4 сентября, Скалецкая заявила, что с Радуцким виделась лишь во время прямых эфиров на ТВ, и не общалась с ним лично.