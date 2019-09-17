Волонтеры рассказали, как боевики "ЛНР" обустраиваются близ Станицы

Остатки моста в Станице Луганской / facebook.com/backandalive

Боевики "ЛНР" и российские военные, вопреки своим обещаниям, не демонтировали наблюдательные пункты в районе Станицы Луганской и, вопреки обещаниям, новые в лесопосадке вблизи разрушенного моста через Северский Донец.

Соответствующее сообщение опубликовали волонтеры из фонда Повернись живим.

"Ежедневно в бинокль видим, как они передвигаются тропами в посадке", − в анонимном порядке рассказал один из бойцов ВСУ, который служит вблизи Станицы.

При этом военнослужащий отметил, что боевики "активно восстанавливают мост с той стороны".

"Шутим между собой, что "это же надо было ехать в Украину из Ростова, чтобы разбирать разрушенный мост у Станицы", − заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отрапортовал о начале ремонта моста в Станице Луганской.