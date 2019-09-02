Зеленский отрапортовал о начале ремонта моста в Станице Луганской

Владимир Зеленский / Офис президента

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на заседании с руководством Кабмина, Верховной Рады и силовиками, заявил о ремонтных работ на мосту в поселке городского типа Станица Луганская.

"Есть победы и достижения: демонтировали наконец-то на оккупированной части Станицы Луганской мост, поэтому я приветствую нашу группу, которая занималась стратегически приоритетным вопросом, и начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал глава страны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита на Луганщину 7 июля посетил Станицу Луганскую в компании с главой Евросовета Дональдом Туском и заявил о планах восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.