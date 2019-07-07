Зеленский рассказал, как и когда отстроят мост в Станице Луганской

Владимир Зеленский на Луганщине / сайт президента Украина

Киев начнет ремонтировать мост в Станице Луганской (зона военного конфликта на Луганщине) после того, как боевики отодвинут свои укрепления в сторону Луганска.

С таким заявлением в воскресенье, 7 июля, выступил президент Украины Владимир Зеленский. Вместе главой Евросовета Дональдом Туском он лично посетил район разведения сил в Станице Луганской.

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - цитирует слова президента его пресс-служба.

Зеленский также подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил нового главу Луганской облгосадминистрации - Виталия Комарницкого.