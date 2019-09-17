Суд наложил арест на завод Кузня на Рыбальском - Портнов

Печерский суд наложил арест на завод Кузня на Рыбальском

Печерский суд наложил арест на завод Кузня на Рыбальском, сообщил экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

По его словам, арест наложен в рамках уголовного производства о легализации и отмывании Петром Порошенко преступных доходов и неуплате налогов.

"Друзья, позитивные новости. Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода Кузня на Рыбальском. Арест активов произошёл в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко", - подчеркнул экс-соратник Януковича в Facebook.

Читайте такжеУдарили "очередью": ГБР вызвало Порошенко на четыре допросаНапомним, 25 июля экс-президент дал показания следователям Государственного бюро расследований по делу о купле-продаже завода Кузня на Рыбальском.

12 августа Порошенко был на допросе в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой". После этого директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Экс-президент ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в эфире канала Прямой.