У Зеленского рассказали, как решили вопрос с жильем для освобожденных из лап Кремля моряков

Моряки, вернувшиеся после обмена в Одессу / Думская

Группе украинских военных моряков, освобожденным из российских застенков во время 7 сентября, приобрели квартиры в одном здании. Жилищный же вопрос всех остальных экс-российских политзаключенных-украинцев будет решен в ближайшее время.

С таким заявлением, во вторник, 17 сентября, выступил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами", — заявил он.

Читайте такжеВ РФ назвали вероятные сроки второго обмена пленными между Киевом и МосквойТимошенко также отметил, что вопрос об обеспечении экс-узников Кремля было личной инициативой президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, замглавы ОП добавил, что израильские специалисты по приглашению президента сделали операцию одному из моряков. Они ее сделали "на волонтерской основе".

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Людмила Денисова рассказала о том, как будет решен жилищный вопрос для четырех бывших политузников Кремля − Олега Сенцова, Александра Кольченка, Владимира Балуха и Артура Панова.